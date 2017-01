L'envie m'a pris de remettre à jour ce blog après une longue période d'inactivité, je me rends compte à quel point il m'est difficile de me séparer de cet espace d'expression que j'entretiens depuis maintenant +5 ans ! (et pourtant j'y ai pensé). Bloguer ne doit pas devenir une contrainte (sauf peut-être pour les blogueurs "pro"), et le fait de l'avoir ressenti en tant que tel ces dernières semaines / mois, m'a fait de prendre du recul, au delà de l'envie, il y a surtout un manque de temps certain mais aussi pas mal de choses qui ont évolué au niveau de mon usage des médias sociaux mais également de la blogosphère en elle même. Bref... Y aura ici plus de MAJ (mais une récurrence plus faible) et une ligne éditoriale adoptant un ton plus "personnel" (même si je pense que cela l'était souvent jusqu'à aujourd'hui, peut-être pas assez à mon goût)

Et puis, il y a cette histoire de Ogilvy pour NES sur Facebook qui m'a donné également aujourd'hui l'envie de m'exprimer, histoire qui n'est pas sans me rappeler celle de Euro RSCG 4D pour Vichy à l'époque avec son "faux blog" ou encore de "Publicis modem" pour HP et ses spams sur Twitter (vous verrez que le comparatif s'arrête à l'impression de déjà vu et ne va pas plus loin ni sur le fond ni sur la forme)

Je n'ai sincèrement pas grand chose à apporter de plus par rapport à tous les articles/tweets publiés, il y a eu certes un mouvement de foule (initié par quelques blogueurs participants malgré eux) mais un mouvement légitime (Et même si pour ma part, je préfère de plus en plus, éviter ce type de réactions à chaud, faut avouer que cela fait partie des "règles du jeu")

Réveiller des blogueurs, ou même des internautes tout court, à 6h du matin était-ce une erreur ? Certainement ! (Faut pas avoir un prix nobel en socialmedialogie pour l'affirmer, avec du recul bien évidemment), mais celle qui l'était encore plus, AMHA, c'était surtout d'intégrer dans ce panel de "malheureux bêta-testeurs" des blogueurs "du métier", qui bossent pour la plupart dans la com et "hors-cible". Alors certes, ils ont tous de (très) bonnes raisons de s'exprimer et donner leur avis sur l'opération (ça leur a d'ailleurs été si "gentiement" demandé), on ne peut donc clairement pas leur en vouloir, mais il aurait été peut-être plus pertinent de ne pas rajouter "une couche de blogueurs" dans un dispositif qui avait objectivement, quoi qu'on dise, des raisons de fonctionner sans (la tentation était trop grande mais le risque de rejet encore plus).

Mais d'un autre coté, ce qui est un peu malheureux également (loin de moi l'envie de généraliser) c'est qu'à l'ère des médias sociaux, on continue encore à appliquer "la loi de Lynch" de façon digitale, ces procès expéditifs qui n'ont eu comme conséquence que d'accumuler les erreurs judiciaires pendant le 18ème siècle, où une partie de la communauté était parfois amenée à se faire justice. Le paralèlle peut sembler grossier, mais il est clair que la justice ici manque d'objectivité dans on verdict (notamment à cause de son statut) vis à vis de l'accusé .

Au delà de l'idée (qui n'est objectivement pas mauvaise, même si risquée pour un tel annonceur vu le contexte) et de son exécution (certes discutable, même si entrain d'être optimisée), L'accusé votre honneur est une agence professionnelle, connue et reconnue, à sa tête un homme respectable et respecté qui a le mérite d'avoir initié des choses sur les médias sociaux & les RP digitales (à l'époque où certains n'avaient pas encore leur diplôme de sup de pub), l'accusé a eu droit à des critiques constructives & légitimes (notamment sur les blogs) mais aussi à son lynchage en règle (surtout sur Twitter & les "médias classiques", qui comme d'habitude, sont à l'affut du moindre "signal faible" pou nourrir les colonnes) ! L'accusé a le mérite de tester des choses, certaines qui marchent, d'autres moins (ou perçus en tant que tels), et il s'en est même excusé, merci de lui accorder votre clémence (respect).

PS 1: Ce qui est "marrant" avec ce genre de "buzz" (ou "bad buzz", j'aime pas les 2 mots en fait) c'est que l'on les oublie aussi vite qu'ils sont arrivés, promis dans une semaine on n'en parle plus (sauf dans les annexes/benchmarks des prez de certaines agences qui affirmeront pouvoir faire mieux, grâce à Ogilvy d'ailleurs).

PS 2: Eric, next time quand t'auras envie de réveiller des blogueurs à 6h, assure toi avant que ce soit fait par la sonnerie d'un coursier.

PS 3: "Un Expert est une personne qui a commis toutes les erreurs possible dans un domaine très restreint" (source), je pense que Eric, de par son expérience, en a fait pas mal (moi pas assez, du moins pour pouvoir le "juger").