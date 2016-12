Investissements en digital, Facebook, ComScore, Starbucks & Foursquare, eMarketer, Community management...

- Selon un article de Forbes, les dépenses marketing en digital vont encore croitre de 10% et dépasser ainsi les investissements en print.En effet, sur les 368 milliards de $ que les entreprises planifient d'investir cette année 32,5% vont être alloués au digital contre 30,3% en print.

- Selon ComScore 436 millions de recherches (+10%) ont été effectuées sur Facebook aux US pendant le mois de février (seul site ayant enregistré une croissance sur la période Janvier/Février)

- A télécharger (également sur ComScore): "How Online Advertising Works: Whither the Click in Europe?"

- Après Facebook & Twitter, Starbucks explore le potentiel de Foursquare avec un badge "Barista" dédié aux consommateurs qui réalisent un check in dans 5 starbucks différents.

- Chez eMarketer > Plus d'investisements sur les médias sociaux mais aussi plus de ROI

- A télécharger: "The State of Community management Report"