Barclays: "Fake ou pas Fake ?"

Je doute que cette campagne Barclays pour son offre "premier life" parle vraiment aux "décideurs" que ce soit sur la forme (dailymotion en tant que support pour adresser cette cible) et sur le fond (le concept de "Fake" qui, de nouveau, ne parle objectivement pas à la cible), néanmoins je salue le "culot" de l'annonceur (secteur + cible pas évidents) ainsi que l'exécution de l'agence ! Watch it here

PS: Ce que j'aime bien avec l'offre "sans trucage" c'est que chaque avantage est agrémenté de la petite astérisque qui va avec.