Régies "2.0" ?

Il est intéressant de noter que lorsqu'on parle "Social Media", on a tendance à citer automatiquement le "combo gagnant": Facebook, Twitter, YouTube, Blogs & co et à oublier (souvent volontairement) les forums ainsi que les "portails communautaires" (surtout si l'on part du principe que les médias sociaux représentent tous les "supports" permettant aux internautes de créer du lien social, échanger & partager du contenu/centres d'intérêts)

En effet les: Doctissimo, Aufeminin, ForumAuto, AlloCiné, TomsGuide, Commentçamarche, Yahoo Q&A et autres Skyrock (pour ne citer qu'eux) fédèrent aujourd'hui à eux seuls quelques millions d'utilisateurs actifs et offrent des fonctionnalités sociales permettant le partage et les interactions entre les membres de leurs communautés respectives (souvent organisées en clusters au sein de ces mêmes espaces)

Il est d'ailleurs souvent plus pertinent d'avoir une présence "communautaire" sur ces supports (flux de discussions sponsorisées sur les forums, actions de seeding à destination des membres experts de la communauté, recrutement de membres passionnés pour créer du contenu UGC, création d'espaces dédiés / fans clubs...) plutôt que d'ouvrir un compte Twitter (à destination des quelques dizaines de milliers de membres français) et qui ne permet pas forcément de toucher sa cible ni de l'engager.

Le "problème" , c'est que contrairement aux plateformes citées ci-dessous et qui sont complètement "auto-gérées", les actions communautaires (ainsi que les espaces pubs qui vont avec) sont souvent commercialisées par des régies publicitaires qui s'occupent de monétiser les audiences de ces mêmes sites. L'offre de ces régies a certes fortement évolué avec celle des agences/annonceurs et commence à intégrer, pour certaines d'entre elles, une approche communautaire souvent en complément mais parfois dissociée d'un plan média/epub "traditionnel".

Les demandes/organisation chez l'annonceur évoluent, Les offres des agences également mais celles des régies aussi (mais ça on en parle beaucoup moins malheureusement, sauf des régies "de niche" qui se sont lancés de façon opportuniste), la stratégie, la conception et le CM pourront toujours être leadés/produites par les agences (qui seront toujours garantes du dispositif et pourront également y pluguer leurs expertises respectives) mais l'achat de cette presta s'effectuera auprès de la régie (qui travaille en collaboration avec les éditeurs qui eux mêmes disposent de leurs propres CM, d'ailleurs pour animer une communauté on dit qu'il vaut mieux en faire partie non ?)

Faut arrêter de voir les régies comme "le diable" qui ne veut que fourguer de la PAP au kilo, encore faut-il qu'elles fassent toutes évoluer leur offre et qu'elles ouvrent également leurs portes aux agences (autres que média). Et même si cela peut paraitre schizophrène, car croyant toujours beaucoup à la complémentarité entre ces 2 "leviers", sans pour autant parler de "concurrence pure et parfaite" cela permettrait au moins de rendre le marché plus mature et l'offre plus "crédible" et homogène.